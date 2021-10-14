Хрюнов рассказал, чего ждет от боя между Чудиновым и Миттага

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал об ожиданиях от поединка между россиянином Федором Чудиновым и немцем Ронни Миттаге.

«Однажды в Англии на моих глазах он вынес местного фаворита. Я имею в виду Ронни Миттага. И у меня в голову запала идея организовать бой с ним. Вот сейчас это получилось, и это будет главным боем вечера. И такой бой, скажу, с очень непредсказуемым результатом. Это очень важный бой, потому что фактически Чудинов уже подошел к вершине своей карьеры, и на сегодняшний день важно, что этот боксер своим искусством дает насладиться в очередной раз очередному количеству зрителей», — цитирует Хрюнова РЕН ТВ.

Бой между ними состоится на турнире «Клуб Казанского кремля» в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок пройдет завтра, 15 октября.