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Хрюнов рассказал, чего ждет от боя между Чудиновым и Миттага

Хрюнов рассказал об ожиданиях от боя между россиянином Федором Чудиновым и немцем Ронни Миттаге
14 октября, 12:37

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал об ожиданиях от поединка между россиянином Федором Чудиновым и немцем Ронни Миттаге.

«Однажды в Англии на моих глазах он вынес местного фаворита. Я имею в виду Ронни Миттага. И у меня в голову запала идея организовать бой с ним. Вот сейчас это получилось, и это будет главным боем вечера. И такой бой, скажу, с очень непредсказуемым результатом. Это очень важный бой, потому что фактически Чудинов уже подошел к вершине своей карьеры, и на сегодняшний день важно, что этот боксер своим искусством дает насладиться в очередной раз очередному количеству зрителей», — цитирует Хрюнова РЕН ТВ.

Бой между ними состоится на турнире «Клуб Казанского кремля» в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок пройдет завтра, 15 октября.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/890555-on-rvetsia-khriunov-rasskazal-o-zhelanii-mittaga-nokautirovat-chudinova

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Виктория Кравченко все материалы автора
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