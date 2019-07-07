Отец Нурмагомедова считает, что его сын мог бы провести бой с Нейтом Диасом

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его сын мог бы в будущем провести поединок с американцем Нейтом Диасом.

Ранее Диас пытался устроить потасовку с Нурмагомедовым на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе.

– С Диасом можно было бы подраться, – цитирует ТАСС Нурмагомедова-старшего. – Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасоом уже и подрались (вне клетки).

Команды Нурмагомедова и Диаса уже устраивали драку в 2015 году. Ближайший поединок россиянин проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.