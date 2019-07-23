Отец Нурмагомедова рассказал о подготовке Хабиба к бою с Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в интервью ТАСС рассказал о подготовке сына к бою против Дастина Порье.

– Хабиб сейчас готовится по вашей системе "медок" (система питания, разработанная Абдулманапом Нурмагомедовым с целью выхода на соревновательный вес)?

– Покушать Хабиб любит (смеется). Если бы не кушал, не смог бы удерживать объем нагрузок. Здесь есть прямая зависимость – что зальешь, на том и поедешь.

– Он работает с диетологом?

– Сейчас нет необходимости в диетологе. Когда останется месяц, тогда уже он подключится к работе.

– Как оцените готовность Хабиба на данный момент?

– Мы прошли неплохую подготовку в России. Была наша команда плюс Роман Власов (двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе – прим. ТАСС) "набарывал" Хабиба на руках. Также с нами работал Тагир Хайбулаев (олимпийский чемпион по дзюдо – прим. ТАСС). Поэтому Хабиб получал нагрузку, даже находясь в поездках.

– Сын сейчас на сборах в США. Но вы не с ним...

– Ничего страшного. Мы сделали огромный объем работы у себя в селении. Хабиб был с семьей, бегал по тропинкам детства. Он был очень рад, что знает каждый куст. Это был очень хороший месяц, мы набрали необходимый объем физической нагрузки. С нами также были Шамиль Завуров, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов (все – бойцы команды Нурмагомедова – прим. ТАСС). Мы также дали огромный опыт ребятам, которые живут и занимаются в селе, они научились чему-то от уже состоявшихся спортсменов.