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Отец Нурмагомедова: «Что скажу сыну перед боем? Ты лучший!»

07:37
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Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о подготовке сына к бою против Дастина Порье.

— Я думаю, Дастин очень хорошо подготовился, видно, что он в форме, — цитирует официальный сайт Первого канала отца Хабиба. —  Не стоит заигрываться, нужно одно действие — решающее, решительное. Или перевод, или удар. Не стоит на протяжении всего боя пробовать себя, экспериментировать. Это нам не нужно.

Что скажу сыну перед боем? Ты — лучший!"

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