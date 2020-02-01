Отец Хабиба считает, что мог бы сделать Александра Емельяненко одним из лучших бойцов мира

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — уверен, что российский боец Александр Емельяненко стал бы одним из лучших тяжеловесов в мире, если бы тренировался у него.

— Он был бы одним из ведущих бойцов мира, это я вам честно скажу, — сказал Нурмагомедов-старший в интервью Youtube-каналу Fight Nights Global.

3 апреля в Москве Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым (15-2-1) на турнире АСА 107.

— Этот бой может дойти до конца, если будет трехраундовым, — отметил отец Хабиба. — Магомед показал себя с хорошей стороны, хорошо закончил прошлый год. Но если Александр будет готов... Все-таки это другая весовая категория. Чем дольше будет идти бой, тем больше шансов у Александра. В ранних раундов больше шансов у Исмаилова.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА.