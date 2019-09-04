Отец Хабиба: «Реванш интересен и нашей команде, и команде Макгрегора. У нас старые счеты»

Команде Хабиба Нурмагомедова интересен реванш с Конором Макгрегором, сообщил «СЭ» отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

6 октября 2018 года в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

— Вам, как тренеру, был бы интересен реванш с Макгрегором?

— Через пару боев. Потому что он уж три года не побеждал. Следующим соперником Хабиба я хочу видеть Фергюсона. Ну а потом... Если Макгрегор выиграет у кого-нибудь, проведет хороший бой, то почему бы и нет. Тем более у нас старые счеты. Это будет интересный поединок. Как для его команды, так и для нашей.

— Бой с Фергюсоном возможен в декабре?

— Посмотрим, когда он будет готов. Мы сейчас на ходу. В идеале — чтобы поединок состоялся под Новый год.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби проведет бой с Дастином Порье. Сейчас в активе 30-летнего российского бойца 27 побед и ни одного поражения. (Илья Андреев)