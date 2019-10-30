Отец Хабиба рассказал, при каком условии возможен реванш с Макгрегором

Реванш чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором возможен, если два потенциальных соперника россиянина откажутся ехать на поединок в Россию. Об этом в интервью пресс-службе Fight Nights Global рассказал отец и тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов.

— Когда следующий бой Хабиба? И кто соперник? — вопрос Нурмагомедову-старшему.

— Мы это уже обсуждали с UFC. Это март-апрель. Думаю, его соперником должен стать Тони Фергюсон. Это будет самый большой бой для UFC за всю историю. Потому что сразу у обоих бойцов по 12 побед подряд в UFC. Мы бы хотели, чтобы бой состоялся в России.

— Хабиб против Конора — это возможно?

— Теоретически этот бой может состояться, если два бойца, которые имеют право драться (с Хабибом), откажутся приехать в Россию. Это один из вариантов. Но для Конора, думаю, большим боем станет поединок против Ислама Махачева.

Нурмагомедов победил Макгрегора 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, защитив чемпионский титул. Хабиб провел в ММА 28 боев, победив в каждом.

Ранее сообщалось, что помимо американца Фергюсона в качестве соперника Нурмагомедова рассматривается бывший чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер.