Отец Хабиба — про сдачи после удушающих: «Ничего страшного, можно уснуть»
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — прокомментировал ситуации, когда бойцы сдаются после удушающих приемом.
9 ноября двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов (15-3-1) — потерпел поражение от Давида Завады из Германии на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В первом раунде он постучал в знак сдачи.
— В вашей команде часто говорят, что сдаваться — это не очень здорово, что это признак слабости. Не думаете ли, что такая позиция может давить на Абубакара?
— А вы думаете, на меня не влияет его поведение и подготовка? На меня тоже влияет. На всех влияет. Все хотят победить, но в поражении нет ничего сверхъестественного. Это то, что случается в октагоне. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Но надо стремиться к победе. Есть возможность сдаться от болевого шока или от удушающего. Спокойно можно уснуть. Просто надо терпеть. Мы часто говорим: «Легче всего постучать». Поняли, да? Вам нравится, когда сдаются?
— Это безопасно для бойца.
— Ладно еще когда идет болевой, но когда удушающий... Вас душили?
— Да.
— Ну, неужели так больно?
— Но я не спортсмен, не профессионал, мне проще постучать.
— Ничего страшного, можно уснуть.
— У вас был разговор с Абубакаром?
— Нет. Он до сих пор не появлялся на глазах. Просто тренируется в общей группе. А личной беседы не было.
— Но он сам должен инициировать беседу?
— Честно говоря, он и так знает, что я недоволен таким поведением. Он должен пытаться меняться. Готовиться с лучшими и делать другие объемы работы. (Илья Андреев)