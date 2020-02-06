Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — прокомментировал ситуации, когда бойцы сдаются после удушающих приемом.

9 ноября двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов (15-3-1) — потерпел поражение от Давида Завады из Германии на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В первом раунде он постучал в знак сдачи.

— В вашей команде часто говорят, что сдаваться — это не очень здорово, что это признак слабости. Не думаете ли, что такая позиция может давить на Абубакара?

— А вы думаете, на меня не влияет его поведение и подготовка? На меня тоже влияет. На всех влияет. Все хотят победить, но в поражении нет ничего сверхъестественного. Это то, что случается в октагоне. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Но надо стремиться к победе. Есть возможность сдаться от болевого шока или от удушающего. Спокойно можно уснуть. Просто надо терпеть. Мы часто говорим: «Легче всего постучать». Поняли, да? Вам нравится, когда сдаются?

— Это безопасно для бойца.

— Ладно еще когда идет болевой, но когда удушающий... Вас душили?

— Да.

— Ну, неужели так больно?

— Но я не спортсмен, не профессионал, мне проще постучать.

— Ничего страшного, можно уснуть.

— У вас был разговор с Абубакаром?

— Нет. Он до сих пор не появлялся на глазах. Просто тренируется в общей группе. А личной беседы не было.

— Но он сам должен инициировать беседу?

— Честно говоря, он и так знает, что я недоволен таким поведением. Он должен пытаться меняться. Готовиться с лучшими и делать другие объемы работы. (Илья Андреев)