Отец Хабиба о Масвидале: «Этого крутого парня мы с разворота роняли»

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — об американце Хорхе Масвидале. Он вспомнил о его поражении в поединке с Рустамом Хабиловым.

— Этого крутого парня с разворота мы роняли и, обыграв, шли дальше, — написал Абдулманап Нурмагомедов в Instagram. — Старая школа была на ходу, и Рустам Хабилов на военной базе США обыграл его.

Ранее Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса в главном поединке UFC 244. Он одержал победу техническим нокаутом — врачи запретили его сопернику продолжать бой из-за серьезных рассечений.