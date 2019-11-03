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Отец Хабиба о Масвидале: «Этого крутого парня мы с разворота роняли»

15:33
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Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — об американце Хорхе Масвидале. Он вспомнил о его поражении в поединке с Рустамом Хабиловым.

— Этого крутого парня с разворота мы роняли и, обыграв, шли дальше, — написал Абдулманап Нурмагомедов в Instagram. — Старая школа была на ходу, и Рустам Хабилов на военной базе США обыграл его.

Ранее Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса в главном поединке UFC 244. Он одержал победу техническим нокаутом — врачи запретили его сопернику продолжать бой из-за серьезных рассечений.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B4ZBcAxpq4R/

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