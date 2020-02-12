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Отец Хабиба не слышал о блокировке счетов бойцовского клуба сына

00:35
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Отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отметил, что ничего не знает о блокировке счета бойцовского клуба смешанных единоборств Eagles, который принадлежит его сыну. Ранее стало известно, что задолженность составила 9400 рублей.

— Нет, не слышал об этом, — приводит сайт телеканала «360» слова Абдулманапа Нурмагомедова. — Не знаю, кто кому задолжал. Надо по бумагам посмотреть. Как это будет выглядеть, если я буду говорить о том, чего не знаю?

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