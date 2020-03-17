Отец Хабиба допустил перенос боя сына с Фергюсоном из Нью-Йорка в Дубай

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова не исключил, что бой его сына с американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249 может быть перенесен из Нью-Йорка в ОАЭ.

— Скорее всего, это будет Дубай, — цитирует РБК Нурмагомедова-старшего. — Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Проведение боя с Фергюсоном в России исключено. Хабиб чувствует себя отлично, все идет по плану. Коронавируса он не боится, мы все смертные. Что по поводу пустых трибун? Я думаю, что зрители — это хорошо, а без них — еще лучше.

Ранее атлетическая комиссия штата Невада приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля.

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения.