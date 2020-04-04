Отец Хабиба договорился, что украинец Ломаченко поможет им готовиться к бою против Мейвезера

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью Игорю Рыбакову рассказал, что есть договоренности с Василием Ломаченко по помощи в подготовке к бою с Флойдом Мейвезером.

— Думаю, мы к этому (гонорарам, как в боксе) идем, — сказал Нурмагомедов-старший. — 11 раундов к одному. Нормально? 11 раундов по правилам бокса и хотя бы один по правилам ММА. Мы не с ММА начинаем. 11 раундов боксируем, а если выживем, как говорится, дайте нам один раунд.

— То есть есть желание провести такой бой?

— Есть желание. У него же (Мейвезера) 50-0, у нас 30-0. 80-0. Какое это событие будет для мира?

— А каким будет гонорар?

— Это работа Али Абдель-Азиза (менеджер Хабиба. — Прим. «СЭ»). А моя задача — работать с Ломаченко вместе. Отец и сын Ломаченко — лучшие в боксе. Я прибегаю к услугам боксера и работаем вместе. У нас есть устная договоренность.