Отец бойца Харитонова: «Пока не готов простить Яндиева»

Отец бойца Сергея Харитонова Валерий Харитонов в беседе с «СЭ» прокомментировал примирение сына с Адамом Яндиевым.

— Это было наиболее правильное решение конфликта, — заявил Харитонов «СЭ». — Худой мир лучше, как говорится. Думаю, в душе что-то останется, но время лечит, наверное, по-другому нельзя было. Ведь подогревался этот конфликт еще и на национальной почве.

— Вы как-то обсуждали с Сергеем этот конфликт?

— Я не обсуждал. Смотрю только, как здоровье. Не вмешиваюсь, наблюдаю со стороны.

— Лично вы прощаете Яндиева?

— Пока не готов. Нужно задуматься всем, что вы творите. И Сереге надо задуматься — у него все друзья. Его уже не первый раз разочаровывают друзья, а он наивный северянин и во все верит. Он неисправимый, продолжает политику добра.

— Как вы считаете, как сложатся отношения Сергея с Яндиевым?

— Не знаю, по-серьезному они все это замяли или просто чтобы вопрос не поднимать. Думаю, на душе это все равно останется, но время лечит.

— Эта драка будет примером для остальных?

?— Она должна стать примером того, что так нельзя. Чтобы подобных инцидентов больше не было — видите же, что получается. Все равно какое-то наказание должно быть. (Константин Колмаков)