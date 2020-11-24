Отец бойца Харитонова: «Носов потерял уважение общества»
14:30
Отец бойца Сергея Харитонова Валерий Харитонов в беседе с «СЭ» прокомментировал поведение Дмитрия Носова, поддержавшего Яндиева после драки с Харитоновым.
— Он все показал, просто себя обнажил, — отметил Валерий Харитонов. - Он сразу принял одну сторону, показал себя. Уважение он потерял не только у меня, но у всех. Носов потерял уважение общества.
— С ним Сергей сможет помириться?
— Зачем ему это. Я думаю, с ним не надо мириться. Надо просто перестать с такими людьми общаться. (Константин Колмаков)
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