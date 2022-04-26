«От гастролирующего артиста стало много шума». Минеев обещает деклассировать Исмаилова

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) ответил на вызов Магомеда Исмаилова (17-3), который заявил, что третий бой между ними должен состояться по правилам бокса на площадке Hardcore.

«В мое отсутствие от гастролирующего артиста стало много шума, который отвлекает от серьезных дел, — написал Минеев в соцсетях. — Сложились обстоятельства, которые мне позволят показать свой бокс, а вам — увидеть шоу. Рамиль Егоров — министр спорта Ульяновской области предлагает, по сложившейся доброй традиции, пригласить лысого в Ульяновск, объяснить «за жизнь», а потом уже деклассировать в Москве».

Первый бой между Исмаиловым и Минеевым закончился ничьей на AMC Fight Nights в октябре 2018 года, а спустя ровно три года Минеев одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде.