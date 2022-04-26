Нганну не подпишет с UFC новый контракт, если не состоится его бой с Фьюри

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что он не подпишет с UFC новый контракт, если руководство лиги не организует ему бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0).

«При заключении нового контракта с лигой я должен быть уверен, что бой с Тайсоном Фьюри состоится, — отметил Нганну в интервью The MMA Hour. — В контракте должен быть пункт, в котором будет указан мой бой с Фьюри. Если этого пункта не будет, то этого боя никогда не будет. Если я подпишу новый контракт, который будет похож на старый, то мне конец. Мы с руководством UFC должны найти способ включить пункт о бое с Фьюри в контракте».

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.