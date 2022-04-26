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26 апреля, 11:05

Саид Нурмагомедов узнал имя следующего соперника

Давид Хачатрян
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30-летний российский боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов (15-2) проведет следующий поединок против бразильца Дагласа Сильвы де Андраде (28-4). Поединок состоится 10 июля на UFC Fight Night. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter.

Оба бойца идут на серии из 2 побед. Нурмагомедов победил Коди Стаманна (19-5) 23 января на UFC 270, задушив американца в первом раунде. Даглас Сильва де Андраде одолел казахстанца Сергея Морозова (17-5) техническим сабмишном во втором раунде 13 февраля на турнире UFC 271.

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