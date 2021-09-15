Хасиев: «У Чимаева есть все данные для чемпионства в UFC»
21:19
Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев верит в то, что шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев станет чемпионом UFC.
«Верю ли я в чемпионство Хамзата в UFC? Конечно, да, — сказал Хасиев 15 сентября на пресс-конференции в Москве. — Я всегда говорил о том, что любой боец может вырубить любого. Одним ударом. Как ни изучай соперника, он может попасть один раз — и все. У Чимаева есть все данные для чемпионства. Посмотрим».
В следующем бою, который состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Чимаев сразится с полусредневесом из Китая Ли Джинглиангом.
Читайте также
«30 сумасшедших сидели перед телевизором, не хватало только пива и отрыжки». История великой мести «Милана» «Ливерпулю»
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю