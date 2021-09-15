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Хасиев: «У Чимаева есть все данные для чемпионства в UFC»

21:19
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
Хамзат Чимаев. Фото Instagram
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Основатель лиги АСА Майрбек Хасиев верит в то, что шведско-чеченский боец Хамзат Чимаев станет чемпионом UFC.

«Верю ли я в чемпионство Хамзата в UFC? Конечно, да, — сказал Хасиев 15 сентября на пресс-конференции в Москве. — Я всегда говорил о том, что любой боец может вырубить любого. Одним ударом. Как ни изучай соперника, он может попасть один раз — и все. У Чимаева есть все данные для чемпионства. Посмотрим».

В следующем бою, который состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Чимаев сразится с полусредневесом из Китая Ли Джинглиангом.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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