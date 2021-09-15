Основатель АСА не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим легковесом в истории ММА

Владелец и основатель лиги АСА Майрбек Хасиев не считает, что ныне отставной россиянин Хабиб Нурмагомедов является лучшим легковесом в истории ММА.

«У каждого есть свое понятие величайшего бойца или боксера. Я не считаю Мухаммеда Али величайшим боксером, но я считаю его величайшим человеком. Поэтому если у меня есть свое мнение, это не значит, что оно правильное. Мне уже задавали этот вопрос. Я уже отвечал, что не считаю Хабиба величайшим бойцом», — сказал Хасиев 15 сентября в ходе пресс-конференции в Москве.

«Если говорить про легкий вес, я пересмотрю бои, но я уж точно не считаю величайшим легковесом Конора Макгрегора», — подытожил он.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. После победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре прошлого года непобежденный Орел обьявил о завершении карьеры.