Йоэль Ромеро: «У такого Энтони Джонсона, который дрался с Аугусто, я бы выиграл»

Бывший претендент на пояс UFC в среднем весе Йоэль Ромеро поделился мнением о дебюте в Bellator Энтони Джонсона и рассказал о своей текущей форме.

«Энтони Джонсон — отличный боец, но это был не лучший вечер для него, — сказал Ромео на шоу The MMA Hour. — У такого бы Джонсона я выиграл. Без сомнений. Я очень хорошо себя чувствую, работаю с 20-летними ребятами в зале и мне остается только благодарить Бога за такую форму.

В лучшей ли я форме, чем 20 лет назад? Раньше я тратил больше энергии на ненужные действия, позиции. Сейчас я стал гораздо эффективнее. Я лучше, понимаю, что мне нужно".

18 сентября 44-летний Ромеро подерется с Филом Дэвисом на Bellator 266. Для кубинца поединок станет первым в полутяжелом весе с сентября 2011-го. Тогда Ромеро дрался в 93 кг против Рафаэля Кавальканте в Strikeforce и проиграл нокаутом.

Джонсон дебютировал в Bellator поединком против Хосе Аугусто в мае этого года. Американец победил нокаутом во 2-м раунде.