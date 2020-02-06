Орловский подозревает российского бойца Pride в употреблении допинга

Белорусский боец UFC Андрей Орловский в интервью «СЭ» рассказал, что никогда не рассматривал возможность перехода в организацию Pride.

В 2000-х японский промоушен Pride был основным конкурентом UFC, пока не был выкуплен владельцами американской лиги. Последний турнир Pride прошел в 2007 году. Непобедимым чемпионом Pride в тяжелом весе был россиянин Федор Емельяненко.

— У вас когда-нибудь была возможность или желание перейти в Pride? — вопрос Орловскому.

— У меня были нормальные отношения с UFC и Даной Уайтом. Если бы организация послала драться в Pride, то может быть, и пошел бы, а так не было смысла. Тогда меня все устраивало. Некоторые российские спортсмены, которые дрались в Pride, проводили по шесть боев в год... Сомневаюсь, что они это делали на силах своего организма без инородного вмешательства.

— Насколько сильно тогда в UFC контролировали спортсменов в плане допинга?

— Всегда проверяли, меня постоянно. До того, как USADA официально пришло в UFC, меня проверяли после каждого боя.

— Правильно понимаю, что под российскими бойцами Pride вы подразумеваете в принципе всех, кто там выступал?

— В данном моменте я имел в виду конкретного российского бойца, а так, конечно, да, все.

— Можете назвать имя этого бойца?

— Ну зачем? И так скажут теперь, что я россиян ненавижу, хотя у меня жена из России.

— Когда в Instagram вас назвали «настоящим русским мужиком», вам это, кажется, понравилось.

— Я вам и сейчас скажу, что я не из Беларуси и не из России. Я родом из СССР. Но журналистская братия начала вырывать фразы из контекста, начали писать: «Орловский против россиян». У меня мама наполовину русская, жена из России, из Сибири. У меня несколько очень близких друзей живут в Москве. Как я могу быть против россиян, даже потенциально?

На счету 41-летнего Орловского — 28 побед и 19 поражений в ММА. С 2005 по 2006 годы он был чемпионом UFC в тяжелом весе. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Орловским можно прочитать здесь