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Орловский не стал исключать реванш с Емельяненко

03:37
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Белорусский боец Андрей Орловский в Instagram ответил на вопрос по поводу боя-реванша против россиянина Федора Емельяненко. 24 января 2009 года в Анахайме на турнире Affliction российский боец нокаутировал соперника в первом раунде.

— Не знаю. Будет день, будет пища. Все может быть. Может да, а может нет, — сказал Орловский.

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