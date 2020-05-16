Орловский не стал исключать реванш с Емельяненко
03:37
Белорусский боец Андрей Орловский в Instagram ответил на вопрос по поводу боя-реванша против россиянина Федора Емельяненко. 24 января 2009 года в Анахайме на турнире Affliction российский боец нокаутировал соперника в первом раунде.
— Не знаю. Будет день, будет пища. Все может быть. Может да, а может нет, — сказал Орловский.
Arlosvky • 15/05 pic.twitter.com/AH3h0ZF51b— SoccerFootball (@SportE_Eug) May 16, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...