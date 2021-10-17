Дюмон единогласным решением судей победила Лэдд в главном поединке UFC Vegas 40
05:24
Бразильянка Норма Дюмон в главном поединке турнира UFC Vegas 40 победила американку Аспер Лэдд.
Поединок в полулегком женском весе завершился победой Дюмон единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).
На счету 31-летней Дюмон 7 побед и одно поражение, у 26-летней Лэдд 9 побед при двух поражениях.
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