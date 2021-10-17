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Дюмон единогласным решением судей победила Лэдд в главном поединке UFC Vegas 40

05:24
Аспер Лэдд и Норма Дюмон. Фото Twitter
Аспер Лэдд и Норма Дюмон. Фото Twitter
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Бразильянка Норма Дюмон в главном поединке турнира UFC Vegas 40 победила американку Аспер Лэдд.

Поединок в полулегком женском весе завершился победой Дюмон единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

На счету 31-летней Дюмон 7 побед и одно поражение, у 26-летней Лэдд 9 побед при двух поражениях.

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Сергей Разин все материалы автора
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