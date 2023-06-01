Орловский: «Бой Александра Емельяненко с Ершовым — пародия какая-то»
Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский поделился мнением о поединке Александра Емельяненко и Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
— Мне показалось, пародия какая-то была, — сказал Орловский «СЭ». — Почему рефери остановил, когда он присел на сетку от ударов? Это правила такие? Я просто не в курсе.
— Этого никто не понял.
— Я думал, может, какие-то правила, ограничения.
— Не возникло ощущения, что бой Александра Емельяненко с этим блогером, Ершовым, как будто по какому-то сценарию проходил?
— Он еще и с блогером дрался?
— Соперник Александра с белыми волосами — это был блогер.
— Я даже не знаю, что вам ответить, чтобы показаться профессиональным и не таким циничным в вашем интервью.
Александр Емельяненко победил Ершова болевым приемом «кимура» во втором раунде.