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Сегодня, 15:35

Орловский: «Бой Александра Емельяненко с Ершовым — пародия какая-то»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Емельяненко против Евгения Ершова.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский поделился мнением о поединке Александра Емельяненко и Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

— Мне показалось, пародия какая-то была, — сказал Орловский «СЭ». — Почему рефери остановил, когда он присел на сетку от ударов? Это правила такие? Я просто не в курсе.

— Этого никто не понял.

— Я думал, может, какие-то правила, ограничения.

— Не возникло ощущения, что бой Александра Емельяненко с этим блогером, Ершовым, как будто по какому-то сценарию проходил?

— Он еще и с блогером дрался?

— Соперник Александра с белыми волосами — это был блогер.

— Я даже не знаю, что вам ответить, чтобы показаться профессиональным и не таким циничным в вашем интервью.
Александр Емельяненко победил Ершова болевым приемом «кимура» во втором раунде.

Александр Емельяненко
Андрей Орловский
Евгений Ершов
ММА
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