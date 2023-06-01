Орловский: «Бой Александра Емельяненко с Ершовым — пародия какая-то»

Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский поделился мнением о поединке Александра Емельяненко и Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

— Мне показалось, пародия какая-то была, — сказал Орловский «СЭ». — Почему рефери остановил, когда он присел на сетку от ударов? Это правила такие? Я просто не в курсе.

— Этого никто не понял.

— Я думал, может, какие-то правила, ограничения.

— Не возникло ощущения, что бой Александра Емельяненко с этим блогером, Ершовым, как будто по какому-то сценарию проходил?

— Он еще и с блогером дрался?

— Соперник Александра с белыми волосами — это был блогер.

— Я даже не знаю, что вам ответить, чтобы показаться профессиональным и не таким циничным в вашем интервью.

Александр Емельяненко победил Ершова болевым приемом «кимура» во втором раунде.