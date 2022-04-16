Опубликованы оценки судей за бой Немкова с Андерсоном
Бой между россиянином Вадимом Немковы и американцем Кори Андерсоном на Bellator 277 был признан несостоявшимся. В конце поединка произошло столкновение бойцов головами, поэтому судья был вынужен остановить бой.
Позже пресс-служба Bellator опубликовал в Twitter оценки, которые судьи поставили за бой: первый раунд остался за Немковым, а второй за Андерсоном.
В главном бою вечера американец Эй Джей Макки в бое за защиту титула в полулегком весе встретится с бразильцем Патрисиу Фреире.
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