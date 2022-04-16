Опубликованы оценки судей за бой Немкова с Андерсоном

Бой между россиянином Вадимом Немковы и американцем Кори Андерсоном на Bellator 277 был признан несостоявшимся. В конце поединка произошло столкновение бойцов головами, поэтому судья был вынужен остановить бой.

Позже пресс-служба Bellator опубликовал в Twitter оценки, которые судьи поставили за бой: первый раунд остался за Немковым, а второй за Андерсоном.

#Bellator277 Official Result: C-Vadim Nemkov (15-2, 1 NC) vs. #1-Corey Anderson (16-5, 1 NC) has been ruled a no-contest (accidental head butt) pic.twitter.com/wCue3x0189 — Bellator Public Relations (@BellatorPR) April 16, 2022

В главном бою вечера американец Эй Джей Макки в бое за защиту титула в полулегком весе встретится с бразильцем Патрисиу Фреире.