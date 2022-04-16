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Сегодня, 06:57

Опубликованы оценки судей за бой Немкова с Андерсоном

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бой между россиянином Вадимом Немковы и американцем Кори Андерсоном на Bellator 277 был признан несостоявшимся. В конце поединка произошло столкновение бойцов головами, поэтому судья был вынужен остановить бой.

Позже пресс-служба Bellator опубликовал в Twitter оценки, которые судьи поставили за бой: первый раунд остался за Немковым, а второй за Андерсоном.

В главном бою вечера американец Эй Джей Макки в бое за защиту титула в полулегком весе встретится с бразильцем Патрисиу Фреире.

ММА
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