Бой Немкова с Андерсоном на Bellator 277 признан несостоявшимся

Россиянин Вадим Немков провел бой с американцем Кори Андерсоном в со-главном событии турнира Bellator 277. Бой за титул в полутяжелом весе, финал Гран-при Bellator завершился в третьем раунде.

За 3 секунды до конца поединка бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. По правилам промоушена, судья был обязан остановить поединок.

The official rule is a No Contest after an accidental clash of heads. #AndStill Light-Heavyweight Champion, Vadim Nemkov.



As it stands, there is no winner in the #BellatorLHWGP.#Bellator277 is LIVE on @SHOsports. pic.twitter.com/CGeIDsaqza — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022

Напомним, Немков стал чемпионом Bellator летом 2020 года. На счету россиянина 16 поединков в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 2 поражния. Рекорд Андерсона составляет 16 побед и 5 проигрышей.