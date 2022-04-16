Бой Немкова с Андерсоном на Bellator 277 признан несостоявшимся
Россиянин Вадим Немков провел бой с американцем Кори Андерсоном в со-главном событии турнира Bellator 277. Бой за титул в полутяжелом весе, финал Гран-при Bellator завершился в третьем раунде.
За 3 секунды до конца поединка бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. По правилам промоушена, судья был обязан остановить поединок.
Напомним, Немков стал чемпионом Bellator летом 2020 года. На счету россиянина 16 поединков в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 2 поражния. Рекорд Андерсона составляет 16 побед и 5 проигрышей.
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