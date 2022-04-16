Фрейре победил Макки на Bellator 277. У американца первое поражение в карьере

Бразилец Патрисио Фрейре одержал победу в главном бою турнира Bellator 277. В поединке за титул чемпиона в полулегком весе он победил американца Эй Джея Макки.

Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу бразильскому спортсмену — 49-46, 48-47, 48-47.

? The King of rematches is once again the King of the Featherweights.#AndNew World Champion, @PatricioPitbull — winning by Unanimous Decision.#Bellator277 is LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/FoxBMVceOk — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022

Для Макки это поражение стало первым в карьере. Ранее 18 его боев завершились победами. На счету Фрейре теперь 33 победы и 5 поражений.