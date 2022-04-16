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Сегодня, 07:36

Фрейре победил Макки на Bellator 277. У американца первое поражение в карьере

Фрейре победил Макки на Bellator 277
Евгений Козинов
Корреспондент
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Бразилец Патрисио Фрейре одержал победу в главном бою турнира Bellator 277. В поединке за титул чемпиона в полулегком весе он победил американца Эй Джея Макки.

Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу бразильскому спортсмену — 49-46, 48-47, 48-47.

Для Макки это поражение стало первым в карьере. Ранее 18 его боев завершились победами. На счету Фрейре теперь 33 победы и 5 поражений.

ММА
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