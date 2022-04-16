Фрейре победил Макки на Bellator 277. У американца первое поражение в карьере
Фрейре победил Макки на Bellator 277
Бразилец Патрисио Фрейре одержал победу в главном бою турнира Bellator 277. В поединке за титул чемпиона в полулегком весе он победил американца Эй Джея Макки.
Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу бразильскому спортсмену — 49-46, 48-47, 48-47.
Для Макки это поражение стало первым в карьере. Ранее 18 его боев завершились победами. На счету Фрейре теперь 33 победы и 5 поражений.
Новости