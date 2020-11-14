Опубликовано видео начала драки Харитонова и Яндиева

В сети появилось видео начала драки между бойцом UFC Адамом Яндиевым и бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

Они вышли поговорить в фойе дворца спорта «Лужники», где проходил турнир по ММА. Яндиев атаковал Харитонова внезапно — комбинацией правый хук-левый хук. Харитонов в это время стоял, держа руки в карманах. После этого Яндиев повалил соперника и продолжил бить.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 40-летний Харитонов получил несколько ударов кастетом, после чего ему понадобилась медицинская помощь. Позже стало известно, что у бойца проблемы с правым глазом. Обращаться в полицию он отказался.