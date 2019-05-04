На чемпионате России по смешанным боевым единоборствам (ММА), который проходит в Москве, определились финалисты.

В финальных боях, которые пройдут 5 мая в ДС "Крылатское", определяться не только лучшие бойцы года, но и состав национальной сборной.

Мужчины:

до 52,2кг: Алиев Магомед (Москва) VS Рахмоналиев Фарход (ПФО);

до 56,7кг: Бершигадов Сулейман (ПФО) VS Сатиев Руслан (Москва);

до 61,2 кг: Заваев Гаджимурад (СКФО) VS Гусенгаджиев Магомедрасул (СКФО);

до 65,8 кг: Магомедов Магомед (Москва) VS Газимагомедов Ахмед (ЮФО);

до 70,3 кг: Умачиев Мурад (Москва) VS Исбулаев Саламат (ПФО);

до 77,1 кг: Хадисгаджиев Рустам (ПФО) VS Морозов Евгений (ЦФО);

до 83,9 кг: Магомедов Газимурад (ЮФО) VS Магомедов Юсуп (Москва);

до 93 кг: Шахридинов Магомед (УрФО) VS Глазков Игорь (СФО);

до 120 кг: Курамагомедов Шамиль (СКФО) VS Багаудинов Гаджимурад (ПФО);

свыше 120,2 кг: Рамазанов Ислам (УрФО) VS Тайсумов Хамзат (СКФО).

Женщины:

до 47,6 кг: Иванова Раксана (ПФО) VS Ныркова Дарья (СФО);

до 52,2 кг: Пургина Кристина (СФО) VS Иванова Карина (СФО);

до 56,7 кг: Алиева Земфира (СФО) VS Кочкина Ольга (УрФО);

до 65,8 кг: Постарнакова Татьяна (СЗФО) VS Глотова Анастасия (Москва);

до 70,8 кг: Русина Ольга (СФО) VS Маскаева Алена (ПФО).