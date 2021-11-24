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Онлайн-регистрацию участников внедрят на турнире Абдулманапа Нурмагомедова

13:16

Союз ММА России внедрит онлайн-регистрацию участников на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает пресс-служба организации.

«Наша мультимедийная платформа ММА.РФ теперь помогает спортсменам быстрее и проще проходить регистрацию для участия в турнирах Союза ММА России. И первым таким опытом в декабре станет турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове», — заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

«Это поможет организаторам и особенно судейскому корпусу, если вот таким образом будут регистрироваться участники турнира. Сейчас в информационный век с онлайн услугой будет намного легче обрабатывать информацию, что станет большим прорывом вперед для Союза», — отметил президент Федерации MMA Саратовской области Даци Дациев.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет с 10 по 11 декабря в Саратове.

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Иван Торопцев все материалы автора
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