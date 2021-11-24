Наврузов и Орлов устроили потасовку на пресс-конференции

Звезда кулачных боев Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат и Евгений Орлов устроили потасовку на пресс-конференции перед боем по правилам бокса.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск. Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

На счету Орлова в боксе 16 побед, 17 поражений и 1 ничья. У Наврузова рекорд в кулачной лиге Top Dog — 5 побед в 5 поединках.