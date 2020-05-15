«Он настоящий Горец». Менеджер Хабиба поддержал его отца Абдулманапа на русском языке

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поддержал семью российского бойца. Отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Абдель-Азиз опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный Нурмагомедову-старшему, написав текст к нему как на английском, так и на русском языке.

— Мой старший брат Абдулманап, он настоящий Горец, — написал у себя в Instagram Абдель-Азиз. — Когда он проходит мимо люди останавливаются, когда он говорит, люди молча слушают, когда он заботится о тебе, это делает людей счастливыми, настоящий Лидер, не только в боевых искусствах, но и по жизни. Он — не просто тренер, для многих он отец, брат, он изменил жизни многих людей. Я работаю с многими его учениками, все они — замечательные люди, все хорошо воспитаны и верны друг другу. Абдулманап создает не только чемпионов, но и порядочных людей. Мне выпал шанс увидеться с ним дважды, каждый раз мы соревновались, и он побеждал, потому что он знает, как побеждать. Не только силой, но и любовью, знаниями и мудростью. Я люблю тебя, старший брат, мы все сейчас боремся.