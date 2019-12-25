О'Мэлли проведет бой на UFC 247. Его дважды отстраняли из-за допинга

Американский боец Шон О'Мэлли проведет бой с мексиканцем Хосе Киньонесом на турнире UFC 247, который состоится 8 февраля в Хьюстоне. Об этом спортсмен сообщил у себя в Instagram.

Поединок между ними должен был состояться 6 октября 2018 года на шоу UFC 229, однако в организме американца было обнаружено запрещенное вещество остарин. О'Мэлли был включен в кард турнира UFC 239 (6 июля 2019 года), планировалось, что его соперником станет Марлон Вера. Однако в допинг-пробе блйца вновь нашли остарин.

На счету 25-летнего О'Мэлли 10 побед, 0 поражений. У 29-летнего Киньонеса — 8 побед, 3 поражения.