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19 июля, 23:15

Омаров: «У Сулейманова возникнут большие проблемы в борьбе со мной»

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Боец полулегкого дивизиона Ислам Омаров поделился ожиданиями от поединка с чемпионом ACA Алиханом Сулеймановым.

«Мой самый тяжелый бой был с Туменовым, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Омарова. — Он точно не хуже Сулейманова. Очень сильный соперник. Хорошо чувствует дистанцию. Только надо добавить защиту в борьбе, и он будет настоящий зверь. Бой с ним оказался полезен для меня в медийном плане. Встреча с Джихадом Юнусовым более зрелищной, потому что основную сыграла борьба. 21 июля получится не менее зрелищный поединок. Постараемся даже выступить лучше».

По словам Омарова, у него нет никакой ненависти к соперникам.

«С Алиханом мы не были друзьями, но станем ими обязательно. Ненависти никакой нет. Есть только спортивный интерес. Ни к одному сопернику не было ненависти. Не понимаю, как с таким подходом можно в спорте жить. Может ли наш бой полностью пройти в стойке? Все возможно, но мы оба — базовые бойцы. И любим свое дело. В борьбе со мной у Алихана возникнут большие проблемы. Серьезных проверок в его карьере еще не было. Три раза намечался бой с Магомедрасулом Хасбулаевым. В нем можно было узнать, насколько серьезен уровень Сулейманова. Первая (проверка) будет со мной», — добавил Омаров.

Бой Сулейманова и Омарова пройдет 21 июля в Москве. Чемпион ACA Сулейманов проведет первую защиту титула, на его счету 15 побед и 2 поражения. В активе претендента Омарова 10 побед и ни одного поражения.

Источник: mma.metaratings.ru
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