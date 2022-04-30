Марлон Вера: «Ем печень каждую неделю, в ней куча полезного. Друзья привозят мне с охоты печень лося»

8-й номер легчайшего веса UFC Марлон Вера в интервью подкасту UFC Unfiltered рассказал о том, какое место занимает печень в его рационе.

Марлон Вера: «Я ем печень каждую неделю. В ней до хрена полезных элементов, больше, чем в стейке. Печень — это как стейк на стероидах. Я посыпаю ее солью, перцем и ем».

Мэтт Серра: «Мало кто ест печень. Я не ел ее сто лет. Она хоть вкусная?»

Марлон Вера: «Нет, она не очень вкусная. Но я знаю ее пользу. Когда мои друзья убивают на охоте лося, они съедают самые вкусные внутренности, и никто из них не хочет есть печень. Поэтому они приносят ее мне — огромную б*** лосиную печень. Я съедаю ее за пару недель. Иногда ее нужно почистить, подрезать, если на ней есть пулевая рана. Иногда внутри там бывает немного травы. Я все чищу и нарезаю печень на несколько кусков, кладу их в пакетики. Чтобы потом не нужно было размораживать весь кусок. Мой сын ненавидит меня за то, что я одно время скармливал ему печень, а он этого не знал. Если я скажу ему: «Будешь стейк?», он согласится. Но если скажу: «Будешь печень?» — откажется».

В ночь на 1 мая Вера подерется с Робом Фонтом в главном событии вечера на UFC Vegas 53.