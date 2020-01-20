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Олейнику после боя с Грином потребуется операция

10:50
Алексей Олейник и Морис Грин. Фото USA Today Sports
Алексей Олейник и Морис Грин. Фото USA Today Sports
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Российский боец ММА Алексей Олейник в интервью «СЭ» сообщил, что после победы над американцем Морисом Грином на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе ему потребуется операция.

— Хорошо себя чувствую, воодушевлен победой. Пару часов поспал. В принципе, все нормально. У меня произошла одна нехорошая вещь за две недели до боя. Лежал на диване, начал вставать, ногу внезапно заклинило. Нашли что-то нехорошее, нужно будет сделать небольшую операцию. Не говорил об этом до боя.

— А что у вас за операция?

— Небольшая, по типу артроскопии. Там оказался посторонний предмет. Маленький кусочек кости отломился, мешает сухожилию сгибаться. В определенные периоды может заклинивать ногу, что со мной и случалось на протяжении последних двух недель.

— То есть уже весной сможете выйти на бой?

— Я уже сейчас готов, могу драться хоть через две недели. Состояние сейчас не хуже, чем до боя. Но, естественно, так не делают, сейчас в любом случае буду отдыхать. Месяц отдохну, еще через два буду готов выйти на поединок. По сути, нужно три-четыре месяца до следующего боя, этого времени хватит с головой. (Илья Андреев).

Полностью интервью Алексея Олейника — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/aleksey-oleynik-vs-moris-grin-ufc-246-video-boya-intervyu-s-alekseem-oleynikom-1633512/

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