Олейник в мае проведет поединок против бывшего бойца UFC Томпсона

Российский боец ММА Алексей Олейник сообщил, что проведет поединок против бывшего бойца UFC Оли Томпсона 26 мая в Москве.

«Да, проведу бой с Томпсоном. Отдохнул месяцев 7-8 и понял, что можно еще поработать. Предложили хорошие условия в России, не хуже, чем в UFC. Решили, что можно выступить», — приводит ТАСС слова Олейника.

На счету россиянина 60 побед, 17 поражений и 1 ничья в ММА. В активе Томпсона 21 победа и 16 поражений.