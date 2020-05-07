Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Олейник сделал тест на коронавирус перед UFC 249

07:42

Россиянин Алексей Олейник перед турниром UFC 249 сдал тест на коронавирус. В город Джексонвилл, где пройдет мероприятие, боец приехал на машине, проехав около 400 километров.

— Мы с женой сдали тест на коронавирус, — цитирует ТАСС Олейника.

В ночь с 9 на 10 мая Олейник проведет бой против бразильца Фабрисио Вердума. 42-летний россиянин одержал в MMA 58 побед (8 нокаутом) и потерпел 13 поражений. Его ровесник Вердум выиграл 23 поединка (6 нокаутом) и 8 раз проиграл.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8412835

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир