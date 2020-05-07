Олейник сделал тест на коронавирус перед UFC 249

Россиянин Алексей Олейник перед турниром UFC 249 сдал тест на коронавирус. В город Джексонвилл, где пройдет мероприятие, боец приехал на машине, проехав около 400 километров.

— Мы с женой сдали тест на коронавирус, — цитирует ТАСС Олейника.

В ночь с 9 на 10 мая Олейник проведет бой против бразильца Фабрисио Вердума. 42-летний россиянин одержал в MMA 58 побед (8 нокаутом) и потерпел 13 поражений. Его ровесник Вердум выиграл 23 поединка (6 нокаутом) и 8 раз проиграл.