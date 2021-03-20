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Олейник рассказал, что для него означает характер

08:57
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Российский боец UFC Алексей Олейник, выступающий в тяжелой весовой категории, рассказал, что для него означает характер.

Недавно 43-летний Олейник техническим нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу. Для него это второе поражение кряду.

Олейник был исключен из топ-10 рейтинга UFC.

— Характер — то, что заставляет тебя идти вперед, даже когда ни одна клетка в твоем теле уже не может этого сделать, — написал Олейник в Twitter.

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