Олейник рассказал, что для него означает характер
08:57
Российский боец UFC Алексей Олейник, выступающий в тяжелой весовой категории, рассказал, что для него означает характер.
Недавно 43-летний Олейник техническим нокаутом проиграл американцу Крису Даукаусу. Для него это второе поражение кряду.
Олейник был исключен из топ-10 рейтинга UFC.
— Характер — то, что заставляет тебя идти вперед, даже когда ни одна клетка в твоем теле уже не может этого сделать, — написал Олейник в Twitter.
Характер-то,что заставляет тебя идти вперёд-даже когда ни одна клетка в твоём теле уже не может этого сделать— Alexey Oleynik (@oleynikufc) March 20, 2021
Character is what makes you stand and not fall, what makes you go forward- even when no cell in your body can do it anymore#сила #олейник #sport #etfmg #warrior #oleynik pic.twitter.com/0iKflruIlg
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