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Олейник рассказал, чем чреват для Махачева срыв боя с Дос Аньосом

17:33
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Боец UFC Алексей Олейник прокомментировал реакцию российского бойца Ислама Махачева, который не поверил в то, что бразилец Рафаэль Дос Аньос снялся с турнира из-за травмы.

«Травмирован соперник или нет — не знает никто, кроме самого этого парня. Вообще то, что бой сорвался — это всегда не очень хорошая вещь, потому что спортсмен готовился, потратил огромное количество сил, времени, средств, много всего остального. То есть ты проделал огромную тяжелую работу.

Если честно, я не знаю, какой рейтинг сейчас у Махачева. Но в любом случае бой с именитым соперником — это всегда большая ступенька к вершине рейтинга», — отметил Олейник в интервью РЕН ТВ.

По его мнению, UFC пытается найти достойную замену, если соперник бойца снялся.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/884301-oleinik-rasskazal-chem-chrevat-dlia-makhacheva-sryv-boia-s-dos-anosom

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Иван Шитик все материалы автора

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