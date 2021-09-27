Олейник рассказал, чем чреват для Махачева срыв боя с Дос Аньосом

Боец UFC Алексей Олейник прокомментировал реакцию российского бойца Ислама Махачева, который не поверил в то, что бразилец Рафаэль Дос Аньос снялся с турнира из-за травмы.

«Травмирован соперник или нет — не знает никто, кроме самого этого парня. Вообще то, что бой сорвался — это всегда не очень хорошая вещь, потому что спортсмен готовился, потратил огромное количество сил, времени, средств, много всего остального. То есть ты проделал огромную тяжелую работу.

Если честно, я не знаю, какой рейтинг сейчас у Махачева. Но в любом случае бой с именитым соперником — это всегда большая ступенька к вершине рейтинга», — отметил Олейник в интервью РЕН ТВ.

По его мнению, UFC пытается найти достойную замену, если соперник бойца снялся.