Боец ММА Махно оценил перепалку Махачева с Дон Аньосом

Боец ММА Алексей Махно прокомментировал ситуацию со снятием с предстоящего турнира UFC 267 бразильского бойца Рафаэля Дос Аньоса и Алджамейна Стерлинга, которые должны были сразиться с россиянами Исламом Махачевым и Петром Яном.

Ранее Махачев заявил, что не верит в заявление о травме соперника. Об этом он написал в соцсетях, на что получил жесткий ответ от оппонента.

«По поводу поединка Ислама Махачева и Рафаэля дос Аньоса Ислам может верить, может не верить, но есть определенные протоколы на такие ситуации. Бойцы подписывают контракт на бой, и, если вдруг кто-то получает травму, то, насколько мне известно, боец обязан предоставить соответствующие документы. Тем более он говорит, что ему предстоит операция. Вряд ли он будет это как-то скрывать. Вряд ли это вообще возможно скрыть. Я не думаю, что здесь есть смысл врать и сниматься с боя. И Дос Аньос в подобном никогда замечен не был. Я думаю, что действительно Рафаэль получил травму», — сказал Махно «РЕН ТВ».