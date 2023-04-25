Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:57

Олейник прокомментировал потенциальный бой с Дациком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-боец UFC Алексей Олейник прокомментировал потенциальный бой с Вячеславом Дациком.

«Дацик уже напрашивается. А напросится — получит», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Следующий бой Олейник проведет 26 мая в рамках «Бойцовского клуба» РЕН ТВ по правилам ММА против британца Оли Томпсона.

45-летний Олейник выступает в ММА с 1996 года. Он провел 78 боев, одержал 60 побед, потерпел 17 поражений и свел один поединок вничью. Последний бой Олейник провел в октябре прошлого года и уступил Илиру Латифи решением судей, после чего покинул UFC.

43-летний Томпсон дерется с 2009 года. У него 21 победа и 16 поражений. Последний бой британец провел в сентябре прошлого года и проиграл нокаутом Адаму Вичореку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-olejnik-o-boe-s-datsikom-on-poluchit-esli-naprositsya/
Алексей Олейник
Вячеслав Дацик
UFC
ММА
0
Читайте также
Сверхволевая победа Абаскаля! Но стартовый план испанца — катастрофа
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет: «UFC нужен новый герой! Мои конечности будут дробить соперника!»
Новости
RSS RSS
Все новости