Олейник прокомментировал потенциальный бой с Дациком

Экс-боец UFC Алексей Олейник прокомментировал потенциальный бой с Вячеславом Дациком.

«Дацик уже напрашивается. А напросится — получит», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Следующий бой Олейник проведет 26 мая в рамках «Бойцовского клуба» РЕН ТВ по правилам ММА против британца Оли Томпсона.

45-летний Олейник выступает в ММА с 1996 года. Он провел 78 боев, одержал 60 побед, потерпел 17 поражений и свел один поединок вничью. Последний бой Олейник провел в октябре прошлого года и уступил Илиру Латифи решением судей, после чего покинул UFC.

43-летний Томпсон дерется с 2009 года. У него 21 победа и 16 поражений. Последний бой британец провел в сентябре прошлого года и проиграл нокаутом Адаму Вичореку.