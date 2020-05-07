Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Олейник показал индивидуальные комнаты бойцов, подготовленные к UFC 249

05:11
Теги:

Российский боец Алексей Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир UFC 249. В Instagram он показал, какие индивидуальные комнаты для подготовки выделены спортсменам.

В ночь с 9 на 10 мая Олейник проведет бой против бразильца Фабрисио Вердума. 42-летний россиянин одержал в MMA 58 побед (8 нокаутом) и потерпел 13 поражений. Его ровесник Вердум выиграл 23 поединка (6 нокаутом) и 8 раз проиграл.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир