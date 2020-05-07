Олейник показал индивидуальные комнаты бойцов, подготовленные к UFC 249

Российский боец Алексей Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир UFC 249. В Instagram он показал, какие индивидуальные комнаты для подготовки выделены спортсменам.

В ночь с 9 на 10 мая Олейник проведет бой против бразильца Фабрисио Вердума. 42-летний россиянин одержал в MMA 58 побед (8 нокаутом) и потерпел 13 поражений. Его ровесник Вердум выиграл 23 поединка (6 нокаутом) и 8 раз проиграл.