Олейник показал индивидуальные комнаты бойцов, подготовленные к UFC 249
05:11
Российский боец Алексей Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир UFC 249. В Instagram он показал, какие индивидуальные комнаты для подготовки выделены спортсменам.
Олейник • 07/05 pic.twitter.com/2GCkrQF1zt— SoccerFootball (@SportE_Eug) May 7, 2020
В ночь с 9 на 10 мая Олейник проведет бой против бразильца Фабрисио Вердума. 42-летний россиянин одержал в MMA 58 побед (8 нокаутом) и потерпел 13 поражений. Его ровесник Вердум выиграл 23 поединка (6 нокаутом) и 8 раз проиграл.