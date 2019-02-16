Олег Тактаров: "Я бы отломал ногу, летящую в пах. А Харитонов упал, начал ныть"

Бывший боец ММА Олег Тактаров - о поединке Сергея Харитонова и Мэтта Митриона на турнире Bellator 215.

- Представьте: ты боец, ты вышел сражаться. Летит удар тебе удар в пах - ты должен быть готов блокировать его. Я раньше даже щитки не ставил, мне это помогало концентрироваться на сто процентов, - сказал Тактаров в Инстаграме. - Да я бы отломал ногу, летящую в пах, если бы она специально туда летела! А что это такое? Упал, начал ныть. С Сережей все понятно было еще десять лет назад, когда мы хотели из него сделать российскую знаменитость, а он тогда выбрал "Легион", если не ошибаюсь, в Японии за чуть большую сумму денег.

Через 15 секунд после стартового гонга бой между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом пришлось остановить. Американский боец пытаясь сделать удар ногой попал в пах, после чего россиянин оказался на полу октагона.

Медики оказывали помощь Харитонову нескольких минут, но было принято решение признать поединок несостоявшимся. Судья сказал, что не увидел в действиях американца умысла. Затем Митрион извинился перед соперником и болельщиками. Октагон российский боец покинул на носилках.