Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Олег Тактаров: «Штыркову только активистов гонять от забора»

12:10
Олег Тактаров. Фото Instagram
Олег Тактаров. Фото Instagram
Теги:

Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров не считает Ивана Штыркова бойцом высокого уровня. 13 декабря Штырков (17-2-1) уступил единогласным решением судей Магомеду Исмаилову (17-2-1) на турнире АСА 115.

«Если бы Олейнику не дали матч в январе, вы бы увидели нас тренирующимися. А Штыркову как раз только гонять активистов от забора, судя по вчерашнему видео. Так что пусть гоняет. Этого ему хватает. Тут ему хватит и техники и всего остального», — сказал Тактаров во время прямого эфира в Instagram в понедельник.

В прошлом году Штырков принял участие в разгоне активистов, выступавших против строительства в Екатеринбурге храма на месте сквера.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир