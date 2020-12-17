Олег Тактаров: «Штыркову только активистов гонять от забора»
12:10
Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров не считает Ивана Штыркова бойцом высокого уровня. 13 декабря Штырков (17-2-1) уступил единогласным решением судей Магомеду Исмаилову (17-2-1) на турнире АСА 115.
«Если бы Олейнику не дали матч в январе, вы бы увидели нас тренирующимися. А Штыркову как раз только гонять активистов от забора, судя по вчерашнему видео. Так что пусть гоняет. Этого ему хватает. Тут ему хватит и техники и всего остального», — сказал Тактаров во время прямого эфира в Instagram в понедельник.
В прошлом году Штырков принял участие в разгоне активистов, выступавших против строительства в Екатеринбурге храма на месте сквера.
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