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Сегодня, 12:40

Одилов лишен титула Eagle FC в среднем весе за перевес перед боем с Ермековым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Фаридун Одилов.
Фото Соцсети

Таджикский боец Фаридун Одилов лишен титула Eagle FC в среднем весе за перевес перед боем с казахстанцем Дауреном Ермековым.

Одилов показал на весах 85,7 кг. Перевес — 1,8 кг (в Eagle FC лимит для чемпионского боя как в UFC — 83,9 кг). В результате Одилов оштрафован на 50 процентов от гонорара.

Одилов и Ермеков возглавят турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 51, который пройдет 10 декабря в Атырау (Казахстан). Предстоящий бой будет титульным только для Ермекова.

ММА
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