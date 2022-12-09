Одилов лишен титула Eagle FC в среднем весе за перевес перед боем с Ермековым

Таджикский боец Фаридун Одилов лишен титула Eagle FC в среднем весе за перевес перед боем с казахстанцем Дауреном Ермековым.

Одилов показал на весах 85,7 кг. Перевес — 1,8 кг (в Eagle FC лимит для чемпионского боя как в UFC — 83,9 кг). В результате Одилов оштрафован на 50 процентов от гонорара.

Одилов и Ермеков возглавят турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 51, который пройдет 10 декабря в Атырау (Казахстан). Предстоящий бой будет титульным только для Ермекова.