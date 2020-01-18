Объявлен официальный гонорар Макгрегора за бой с Серроне

Атлетическая комиссия штата Невада объявила гарантированные гонорары, которые получат участники турнира UFC 246, сообщает MMA Fighting. Ирландцу Конору Макгрегору будет выплачено 3 миллиона долларов, а его сопернику Дональду Серроне — 200 тысяч. Если американец победит, то ему будет перечислено еще 200 тысяч долларов. Макгрегор получит такой же гарантированный гонорар, как и за три предыдущих поединка.

Обнародованная сумма не включает в себя выплаты от продаж платных трансляций. Ранее Макгрегор заявил в интервью ESPN, что рассчитывает заработать за этот поединок в общей сложности 80 миллионов долларов.

Бой в Лас-Вегасе начнется 19 января рано утром по московскому времени. На счету 31-летнего бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весах Макгрегора 21 победа и 4 поражения в ММА. У 36-летнего Серроне — 36 побед и 13 поражений. Поединок между ними пройдет в полусреднем весе.