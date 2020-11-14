Обращение Харитонова: «Никогда не применяйте силу за пределами спортивных залов»

Российский боец Сергей Харитонов опубликовал первую реакцию после драки с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

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«Еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим грозит опасность, мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, на ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления. Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять из залов. Я подготовленный спортсмен, но все равно попал в эту ситуацию. Минимум на три месяца для меня закрыты выступления, переломы, ссадины, ушибы и т.д., учитесь на чужих ошибках», — написал Харитонов в Instagram.