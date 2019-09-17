Нурмагомедов рассказал, какой совет по ведению боя ему дала мама

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал о том, что его мама смотрит бои моментами. Он также добавил, что она очень за него переживает.

— Вы много раз рассказывали, как вас отец поздравляет после победы. Но никогда не говорили, как вас поздравляет мама. Мама поздравила? Вы говорили с ней после боя? Она смотрит ваши бои?

— Да, конечно, смотрит. Раньше не смотрела, но сейчас без вариантов. Вся страна, весь мир смотрит, и ей приходится смотреть. Но она так, только моментами. То она уходит, заходит, спрашивает, с другой комнаты говорит: «Как там бой идет?» Переживает. Мама — это мама.

— Вы вообще часто общаетесь с мамой? Созваниваетесь, видитесь?

— Каждый день. Пару раз как минимум.

— Если не секрет, о чем говорите? Вряд ли вы же с ней обсуждаете подготовку, бои.

— Подготовку особо не обсуждаем. Мама всегда говорит: «Сынок, делай свое. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий и пускай постучит, чтобы на этом закончилось»".

— Такой совет от мамы.

-Да.