Нурмагомедов рассказал, как собирается побеждать Фергюсона

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов еще раз подчеркнул, что американец Тони Фергюсон заслужил поединок за титул. По словам россиянина, он хочет с ним встретится, но не будет вести поединок в стойке. Напомним, 7 сентября Хабиб будет защищать свой титул в бою против Дастина Порье​ на турнире в Абу-Даби.

– Может быть, Фергюсон думает, что я буду драться с ним в стойке, как это делали другие, – цитирует Нурмагомедова ESPN. – Но я ни за что этого не буду делать. Фергюсон худой в талии, поэтому я переведу его в партер и там заберу у него все силы. Потом я досрочно завершу поединок.

Фергюсон, безусловно, заслужил право побороться за титул. Надеюсь, мы встретимся. Если он не хочет ждать до конца года, то пусть подерется с Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби.